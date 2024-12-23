До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено агента російських спецслужб, який шпигував за Силами оборони на Херсонщині

Агента, який намагався організувати шпигунську діяльність проти українських військових на правобережжі Херсонської області, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловіка затримали влітку 2023 року, коли він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони у звільненому регіоні.

Як з’ясувалося, затриманий працював в одній із місцевих охоронних фірм. У поле зору російських спецслужб він потрапив ще на початку 2000-х, коли працював таксистом у Москві.

Після початку повномасштабної війни агент отримав пропозицію співпраці від співробітника ФСБ. Йому доручили збирати дані про позиції українських військових і передавати їх російським кураторам.

За інформацією слідства, особливий інтерес окупантів викликали:

можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню;

ствольна артилерія ЗСУ, зокрема іноземні гаубиці М777.

У разі отримання інформації агент мав передати дані окупантам і виїхати до району цілі для коригування артилерійського вогню в реальному часі. Для зв’язку він використовував анонімний чат у месенджері.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.