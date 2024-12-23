Кримінал

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено агента російських спецслужб, який шпигував за Силами оборони на Херсонщині
23 Грудня 2024 16:41
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сбу
Затримання зловмисника / СБУ

Агента, який намагався організувати шпигунську діяльність проти українських військових на правобережжі Херсонської області, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловіка затримали влітку 2023 року, коли він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони у звільненому регіоні.

Як з’ясувалося, затриманий працював в одній із місцевих охоронних фірм. У поле зору російських спецслужб він потрапив ще на початку 2000-х, коли працював таксистом у Москві.

Після початку повномасштабної війни агент отримав пропозицію співпраці від співробітника ФСБ. Йому доручили збирати дані про позиції українських військових і передавати їх російським кураторам.

За інформацією слідства, особливий інтерес окупантів викликали:

  • можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню;
  • ствольна артилерія ЗСУ, зокрема іноземні гаубиці М777.

У разі отримання інформації агент мав передати дані окупантам і виїхати до району цілі для коригування артилерійського вогню в реальному часі. Для зв’язку він використовував анонімний чат у месенджері.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.


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