Ідея відправити війська до Росії належала КНДР – NYT

Американські розвідки вважають, що ідея відправити війська до Росії належала Північній Кореї, а не Москві. Однак Володимир Путін швидко погодився на таку пропозицію.

Про це пише New York Times із посиланням на чиновників США.

Згідно з деякими західними оцінками, розміщення північнокорейських військ на території РФ могло бути результатом звернення Кремля, яке потребувало додаткових сил. Однак за словами американських чиновників, спецслужби США встановили, що саме Пхеньян запропонував направити своїх солдатів у Росію, хоча Путін миттєво погодився на це.

Згідно з даними України та західних партнерів, Північна Корея вже надіслала Москві щонайменше 10 тис. солдатів. Однак у США вважають, що Кім Чен Ин не отримав нічого негайно. Натомість він сподівається на підтримку Росії в майбутньому, зокрема в дипломатичних питаннях, у разі кризи або для отримання технологій.