Суспільство

Ідея відправити війська до Росії належала КНДР – NYT
23 Грудня 2024 19:34
читать на русском →
кндр, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Американські розвідки вважають, що ідея відправити війська до Росії належала Північній Кореї, а не Москві. Однак Володимир Путін швидко погодився на таку пропозицію.

Про це пише New York Times із посиланням на чиновників США.

Згідно з деякими західними оцінками, розміщення північнокорейських військ на території РФ могло бути результатом звернення Кремля, яке потребувало додаткових сил. Однак за словами американських чиновників, спецслужби США встановили, що саме Пхеньян запропонував направити своїх солдатів у Росію, хоча Путін миттєво погодився на це.

Згідно з даними України та західних партнерів, Північна Корея вже надіслала Москві щонайменше 10 тис. солдатів. Однак у США вважають, що Кім Чен Ин не отримав нічого негайно. Натомість він сподівається на підтримку Росії в майбутньому, зокрема в дипломатичних питаннях, у разі кризи або для отримання технологій.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 19:34

Ідея відправити війська до Росії належала КНДР – NYT
23 Грудня 2024 18:41

Студентам іноземних вишів дозволять вільно виїжджати з України: готується законопроект
23 Грудня 2024 17:52

Зеленський повідомив кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині 
23 Грудня 2024 15:32

В Україні запровадили екстрені відключення світла
23 Грудня 2024 14:11

Зеленський закликав спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки прем’єра Фіцо з Кремлем
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки