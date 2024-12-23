Студентам іноземних вишів дозволять вільно виїжджати з України: готується законопроект

У Верховній Раді розробляється законопроєкт, який дозволить студентам іноземних університетів вільно виїжджати за кордон і повертатися в Україну.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко.

“Ми працюємо над законопроєктом, який дозволить студентам, які навчаються за кордоном, вільно перетинати кордон України”, — сказав Горбенко.

Згідно з його словами, законопроєкт стосується осіб віком від 18 до 24 років, які є студентами денної форми навчання в іноземних вищих навчальних закладах.

Мета законопроєкту — дозволити таким студентам безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних.

“Це також важливо для підтримання зв’язків молоді з рідними та батьківщиною”, — додав представник комітету.