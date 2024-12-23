Суспільство

Студентам іноземних вишів дозволять вільно виїжджати з України: готується законопроект
23 Грудня 2024 18:41
читать на русском →
вуз
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Верховній Раді розробляється законопроєкт, який дозволить студентам іноземних університетів вільно виїжджати за кордон і повертатися в Україну.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко.

“Ми працюємо над законопроєктом, який дозволить студентам, які навчаються за кордоном, вільно перетинати кордон України”, — сказав Горбенко.

Згідно з його словами, законопроєкт стосується осіб віком від 18 до 24 років, які є студентами денної форми навчання в іноземних вищих навчальних закладах.

Мета законопроєкту — дозволити таким студентам безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних.

“Це також важливо для підтримання зв’язків молоді з рідними та батьківщиною”, — додав представник комітету.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 19:34

Ідея відправити війська до Росії належала КНДР – NYT
23 Грудня 2024 18:41

Студентам іноземних вишів дозволять вільно виїжджати з України: готується законопроект
23 Грудня 2024 17:52

Зеленський повідомив кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині 
23 Грудня 2024 15:32

В Україні запровадили екстрені відключення світла
23 Грудня 2024 14:11

Зеленський закликав спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки прем’єра Фіцо з Кремлем
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки