Президентку Київського авіаційного інституту звинуватили в підробці документів заради призначення своєї людини в музей авіації – ЗМІ

Про це повідомив у своєму блозі директор Державного музею авіації ім. О.К. Антонова (ДМА) Сергій Омельяненко, передає Укрпрес-інфо.

Зокрема, Сергій Омельяненко заявив, що співробітники музею вже два місяці залишаються без зарплати, опинившись на порозі новорічних свят у фінансовій скруті. Відповідальним у цій ситуації директор вважає президентку ДУ «Київський авіаційний інститут» Ксенію Семенову, яка, на його думку, «мстить таким чином колективу музею за його підтримку на цій посаді».

«Мої підлеглі вже два місяці не отримують зарплату, тоді як співробітники Київського авіаційного інституту (КАІ) отримали зарплату в повному обсязі. Це неприпустимо, і я вимагаю негайного втручання у ситуацію міністра науки і освіти Оксена Лісового!», — заявив Омельяненко.

Ситуація загострилася після того, як Омельяненко виявив підозри щодо підробки ключових документів зі сторони К. Семенової. Зокрема, наказ №40 від 7 листопада 2024 року, який обґрунтовує затримку зарплат у зв’язку з реорганізацією НАУ у КАІ, викликає чимало питань.

«Цей документ з’явився дивним чином того ж дня, що й інші накази про зміну структури НАУ на КАІ. Але реєстраційна відмітка свідчить, що наказ фактично створений 7 грудня. Це не що інше, як службовий підлог!», — наголосив Омельяненко.

«Документ №40, де йдеться про можливість затримки заробітної плати, викликає дуже великі підозри у його справжності та законності», – пише Омельяненко. Адже, щоб він міг з’явитись 7.11.2024, тобто в той самий день, що і накази №1,3, К. Семенова мала б підписати в цей день ще 36 різних наказів. Хотілося б побачити ці накази бо, якщо їх немає, то наказ №40 є чистої води фальсифікація і підробка документів задля створення враження турботи про колектив та зняття з себе відповідальності», – впевнений директор ДМА.

Насправді, як стверджує Омельяненко, дата створення цього «зарплатного наказу» – 7.12.2024 року, що добре видно на проставленій знизу відмітці про реєстрацію.

За словами Омельяненка, Ксенія Семенова свідомо заблокувала його спроби продовжити повноваження керівника музею, щоб забрати в нього можливість виплатити людям гроші. Тоді як її накази про призначення на посаду в.о. директора ДМА своєї подруги Валерії Лавренко на півставки, а також повернення до музею колишнього директора Рикова, який в свій час пішов з посади за власним бажанням, названо «незаконними та маніпулятивними».

«Чому музеєм керує людина на 0,5 ставки? Коли вона встигає працювати!? Це показник зневаги до колективу, який чесно виконує свою роботу!», — коментує Омельяненко.

Сергій Омельяненко звернувся до Міністерства освіти і науки та компетентних органів із вимогою провести аудит дій Ксенії Семенової та притягнути її до відповідальності.

«Це не просто питання зарплати. Це питання честі, справедливості та законності. Ми не повинні допускати, щоб службові підлоги, маніпуляції та знущання з людей ставали нормою. Вимагаю негайної виплати заробітної плати співробітникам ДМА та припинення цих брудних ігор!», — підсумував Омельяненко.