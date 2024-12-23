Російська армія атакувала КАБами Запорізьку область: є поранена

Російська армія завдала удару по Степногірську Запорізької області, скинувши керовані авіабомби (КАБ). Внаслідок атаки постраждала жінка, пошкоджені багатоповерховий і приватний будинки.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Пряма мова: “Поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. Це результат ворожої атаки на Василівський район. Російські війська скинули два КАБи на Степногірськ”.
Деталі: Унаслідок вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок, а одноповерховий будинок загорівся. Пораненій жінці надано необхідну медичну допомогу.