Суспільство

Екстрені відключення світла скасовано
23 Грудня 2024 19:41
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відключення, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

НЕК “Укренерго” скасувала екстрені відключення електроенергії, які були запроваджені 23 грудня в кількох областях України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 14:10 23 грудня в ряді регіонів країни були введені аварійні відключення електрики, зокрема в Києві, Дніпрі, на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Світло також вимикали в Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Причиною тимчасових обмежень стала необхідність термінової заміни пошкодженого обладнання через обстріли та втрата деяких генеруючих потужностей.

О 18:44 всі обмеження були скасовані.


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