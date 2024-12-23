Екстрені відключення світла скасовано

НЕК “Укренерго” скасувала екстрені відключення електроенергії, які були запроваджені 23 грудня в кількох областях України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 14:10 23 грудня в ряді регіонів країни були введені аварійні відключення електрики, зокрема в Києві, Дніпрі, на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Світло також вимикали в Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Причиною тимчасових обмежень стала необхідність термінової заміни пошкодженого обладнання через обстріли та втрата деяких генеруючих потужностей.

О 18:44 всі обмеження були скасовані.