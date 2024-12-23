Британія успішно випробувала технологію, що знищує дрони за допомогою радіочастотних хвиль

У Великій Британії вперше успішно протестували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), здатну знищувати дрони на відстані до одного кілометра.

Про це йдеться на сайті британського Міністерства оборони.

Згідно з інформацією відомства, RFDEW може виявляти, відстежувати та нейтралізувати різноманітні загрози як на суші, так і в повітрі та на морі, з миттєвим ефектом. Вартість одного пострілу становить всього 10 пенсів (приблизно 5,25 грн), що робить цю технологію доступною для доповнення традиційних систем протиповітряної оборони.

RFDEW використовує високочастотні хвилі для пошкодження або виведення з ладу важливих електронних компонентів дронів, що призводить до їх знерухомлення або падіння. Зброя автоматизована, і її може контролювати один оператор. Крім того, її можна встановити на військовий автомобіль для мобільного використання.

“Успіх випробувань нашої радіочастотної зброї є важливим кроком у розробці новаторської оборонної технології для Великої Британії”, — заявила міністерка оборонних закупівель і промисловості Марія Ігл.