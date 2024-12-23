Політика

Швейцарія приєдналася до нового пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі
23 Грудня 2024 16:33
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білорусь, рф, Швейцарія
Прапор Швейцарії / Фото з відкритих джерел

Швейцарський уряд ухвалив рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та нових обмежень щодо Білорусі. 

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

“Таким чином, Швейцарія підтримує додаткові санкції, запроваджені ЄС у відповідь на продовження військової агресії Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Нові заходи набудуть чинності 24 грудня”, – йдеться у заяві.

Новий пакет санкцій передбачає заборону на в’їзд і транзит через територію Швейцарії для осіб, які потрапили під санкції.

“Швейцарія також ухвалила фінансові санкції, спрямовані проти представників білоруського режиму, аналогічно до заходів, які запровадив ЄС”, – зазначили в уряді.

Під обмеження потрапили:

  • Судді, які ухвалювали політично вмотивовані вироки громадянам, що виступали проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Начальники тюрем та СІЗО, де утримуються політв’язні.
  • Начальник медичної частини однієї з установ, де ув’язнені перебувають у нелюдських умовах.

Ці заходи стали відповіддю на порушення прав людини в Білорусі, а також на дії, спрямовані на придушення опозиції та громадянського суспільства.


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