Швейцарія приєдналася до нового пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Швейцарський уряд ухвалив рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та нових обмежень щодо Білорусі.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

“Таким чином, Швейцарія підтримує додаткові санкції, запроваджені ЄС у відповідь на продовження військової агресії Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Нові заходи набудуть чинності 24 грудня”, – йдеться у заяві.

Новий пакет санкцій передбачає заборону на в’їзд і транзит через територію Швейцарії для осіб, які потрапили під санкції.

“Швейцарія також ухвалила фінансові санкції, спрямовані проти представників білоруського режиму, аналогічно до заходів, які запровадив ЄС”, – зазначили в уряді.

Під обмеження потрапили:

Судді, які ухвалювали політично вмотивовані вироки громадянам, що виступали проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Начальники тюрем та СІЗО, де утримуються політв’язні.

Начальник медичної частини однієї з установ, де ув’язнені перебувають у нелюдських умовах.

Ці заходи стали відповіддю на порушення прав людини в Білорусі, а також на дії, спрямовані на придушення опозиції та громадянського суспільства.