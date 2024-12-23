Суспільство

Зеленський повідомив кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині 
23 Грудня 2024 17:52
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зеленський, кндр
Військові КНДР / Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки 23 грудня повідомив, що кількість загиблих та поранених північнокорейських військових у Курській області Росії вже перевищила 3 тисячі осіб. 

Про це президент написав у соцмережах.

Зеленський розповів, що під час засідання були детально обговорені питання взаємодії з Сирією після падіння режиму диктатора Асада та його втечі. Президент підкреслив, що Україна зацікавлена в стабілізації ситуації в Сирії та в регіоні загалом, і буде підтримувати всі необхідні зусилля міжнародних партнерів.

“Для безпеки сирійського народу та регіону в цілому критично важливо прибрати будь-яку російську присутність з Сирії. Ми вдячні всім країнам та лідерам, які готові допомогти сирійському суспільству відновити нормальне життя та зміцнити державні інститути. Україна готова постачати продовольство та підтримувати продовольчу безпеку в Сирії”, – зазначив він.

Президент також додав, що Україна готова працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, особливо в контексті відносин з Україною та Європою.

Крім того, Зеленський повідомив, що на засіданні доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який розповів про ситуацію на фронті та в районах проведення Курської операції. “Є ризик, що Північна Корея направить додаткові сили і техніку до російської армії, і ми надамо відповідні контрзаходи. За попередніми даними, кількість убитих і поранених північнокорейських військових на Курщині вже перевищила 3 тисячі осіб”, – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що важливо, аби світ усвідомлював зростаючі ризики дестабілізації в регіоні, зокрема через посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю. “Передача досвіду сучасної війни та поширення військових технологій з Росії є глобальною загрозою. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вища за вартість ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію”, – підсумував він.


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