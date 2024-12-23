Окупанти атакували Херсонщину дронами: є поранені 

Російські військові здійснили атаки з безпілотників у Херсоні та селі Кізомис Херсонської області.

Про це повідомила в Телеграмі Херсонська ОВА.

Близько 13:15 російські окупанти атакували село Кізомис, унаслідок чого постраждав 65-річний чоловік.

У потерпілого діагностовано вибухову травму та уламкові поранення спини й ноги. Медики надали йому необхідну допомогу, після чого чоловіка відправили на амбулаторне лікування.

Раніше Херсонська ОВА повідомила про атаку на Херсон, яка сталася близько 09:00.

Унаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.