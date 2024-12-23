Кримінал

Окупанти атакували Херсонщину дронами: є поранені 
23 Грудня 2024 16:48
читать на русском →
дрони, херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські військові здійснили атаки з безпілотників у Херсоні та селі Кізомис Херсонської області. 

Про це повідомила в Телеграмі Херсонська ОВА.

Близько 13:15 російські окупанти атакували село Кізомис, унаслідок чого постраждав 65-річний чоловік.

У потерпілого діагностовано вибухову травму та уламкові поранення спини й ноги. Медики надали йому необхідну допомогу, після чого чоловіка відправили на амбулаторне лікування.

Раніше Херсонська ОВА повідомила про атаку на Херсон, яка сталася близько 09:00.

Унаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 19:34

Ідея відправити війська до Росії належала КНДР – NYT
23 Грудня 2024 18:41

Студентам іноземних вишів дозволять вільно виїжджати з України: готується законопроект
23 Грудня 2024 17:52

Зеленський повідомив кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині 
23 Грудня 2024 15:32

В Україні запровадили екстрені відключення світла
23 Грудня 2024 14:11

Зеленський закликав спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки прем’єра Фіцо з Кремлем
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки