Економіка

В Польщі забракували понад 20 тонн української пшениці
23 Грудня 2024 17:39
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польща, пшениця
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Торгова інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) ухвалила рішення про заборону обігу на польському ринку партії пшениці твердих сортів вагою 21,998 тонн, яка була імпортована з України.

Про це повідомляє IJHARS, передає “Інтерфакс-Україна”.

Це рішення було прийнято через низький вміст білка в пшениці. Інспекція також заборонила ввезення до Польщі восьми партій рису загальною вагою 200 тонн, що надійшли з М’янми, через виявлені мертві шкідники.

З березня 2024 року IJHARS посилила контроль за надходженням агротоварів до Польщі. Згідно з даними, у 2023 році 1,4% продукції з України, яку перевіряли на кордоні, було забраковано.

Польща також вводила обмеження на імпорт інших агропродуктів з України, зокрема на 22,59 тонн насіння льону, 46 тонн пивоварного ячменю, 15,61 тонн українського морозива, 10,55 тонн бісквітних тістечок, 5,34 тонн бубликів і 57,66 тонн томатної пасти.

У квітні 2024 року Польща наклала найбільший у своїй історії штраф у розмірі 1,5 млн злотих (приблизно 380 тис. доларів) на компанію-імпортера за ввезення 11,5 тисяч тонн технічного ріпаку та кормової пшениці з України.


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