В Україні запровадили екстрені відключення світла

“Укренерго” оголосило про екстрені відключення електроенергії по всій Україні.

Про це повідомив гендиректор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Коваленко зазначив, що через надмірне споживання необхідно знизити навантаження на енергосистему. Він закликав громадян уникати користування ліфтами та зменшити використання енергоємних приладів.

У ДТЕК уточнили, що відключення світла вже запроваджено в Києві, Дніпрі, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також світло вимикається в Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях.