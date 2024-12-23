Майже половина українців готові до вступу в НАТО навіть без звільнення окупованих територій — дослідження

За результатами опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва та Центром Разумкова, 47% українців підтримують вступ України до НАТО навіть за умов, якщо частина територій залишиться під окупацією Росії.

Про це повідомляє опитування Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

Дослідження, проведене з 29 листопада по 14 грудня 2024 року, показало, що ця цифра зросла на 14% порівняно з червнем 2023 року. Водночас 36% респондентів не підтримують такий сценарій, що на 16% менше, ніж у попередньому опитуванні.

Серед тих, хто не згоден із вступом до НАТО за умов окупації, частіше зустрічаються люди віком від 50 років (40%), мешканці центральних (38%), східних (36%) та південних (48%) регіонів, а також громадяни, які живуть за межею бідності (46%).

Незважаючи на ці розбіжності, 55% опитаних вважають, що вступ до НАТО є найкращим способом забезпечити безпеку України. Ще 12% підтримують ідею нейтрального статусу, гарантованого міжнародними угодами. Інші варіанти, такі як позаблоковий статус або ставка на власні сили, підтримують лише 3% респондентів.

Більшість громадян (60%) вважають, що тільки НАТО здатне унеможливити повторну агресію з боку Росії. Ще 39% називають ефективним варіантом відновлення ядерного статусу України. Найменш популярною стратегією є створення демілітаризованої зони, незалежно від способів її контролю.

Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю face-to-face серед 1518 громадян віком від 18 років на підконтрольних Україні територіях.