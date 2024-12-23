Обмеження для РФ: Intesa Sanpaolo припиняє операції в євро з російськими банками

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo припиняє приймання платежів у євро від російських банків із 15 січня 2025 року.

Про це інформують російські ЗМІ.

У штаб-квартирі банку в Мілані підтвердили це рішення після інформування російської дочірньої компанії Intesa про запровадження нових правил. Обмеження стосуватимуться виключно платежів у євро, за винятком комерційних операцій між рахунками всередині Intesa Sanpaolo, її дочірніх структур і банків, що працюють в Італії.

Керівництво банку рекомендувало клієнтам враховувати ці зміни при плануванні платежів і зважати на потенційні ризики.

На думку експертів, нові обмеження найбільше вплинуть на російських корпоративних клієнтів, зокрема компанії з секторів послуг і промисловості, які використовували Intesa для єврових розрахунків із міжнародними партнерами.

Як зазначає Радіо Свобода, обсяги операцій через кореспондентські рахунки Intesa значно скоротилися за останні роки, а це рішення відображає дотримання банком поточних практик.

Експерти вважають, що кроки Intesa Sanpaolo пов’язані з вимогами Європейського центрального банку щодо виконання санкцій та уникнення репутаційних ризиків. Наразі банк має кореспондентські рахунки в близько 15 російських банках.