Telegram уперше за 3 роки монетизації став прибутковим

У 2024 році кількість передплатників Telegram Premium зросла втричі, перевищивши 12 мільйонів, а доходи від реклами “зросли в кілька разів”. Про це заявив засновник месенджера Telegram Павло Дуров.

За його словами, загальна виручка Telegram у 2024 році перевищила мільярд доларів. Він додав, що компанія “закриває рік із більш ніж 500 мільйонами доларів грошових резервів, не враховуючи криптоактиви”.

“Уперше за трирічну історію монетизації Telegram став прибутковим”, – заявив Дуров.

Також Дуров вважає, що приклад Telegram показує, що “соціальні мережі можуть досягти фінансової стійкості, залишаючись незалежними і поважаючи права користувачів”.