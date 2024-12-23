Економіка

Telegram уперше за 3 роки монетизації став прибутковим
23 Грудня 2024 14:26
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Telegram, соцмережі
Ілюстративне фото / Shutterstock

У 2024 році кількість передплатників Telegram Premium зросла втричі, перевищивши 12 мільйонів, а доходи від реклами “зросли в кілька разів”. Про це заявив засновник месенджера Telegram Павло Дуров. 

За його словами, загальна виручка Telegram у 2024 році перевищила мільярд доларів. Він додав, що компанія “закриває рік із більш ніж 500 мільйонами доларів грошових резервів, не враховуючи криптоактиви”.

“Уперше за трирічну історію монетизації Telegram став прибутковим”, – заявив Дуров. 

Також Дуров вважає, що приклад Telegram показує, що “соціальні мережі можуть досягти фінансової стійкості, залишаючись незалежними і поважаючи права користувачів”.


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