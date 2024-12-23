Комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк, 11 членів комітету проголосували “за”, а двоє утрималися.

“Ця версія закону є більш консервативною, її підготовка тривала понад рік у форматі обговорень із комітетом і робочою групою. Сподіваюся, на початку наступного року винесемо проєкт на голосування”, – зазначив нардеп.

Железняк підкреслив, що законопроєкт стосується не легалізації, а саме декриміналізації порнографії, оскільки чинне законодавство дозволяє карати навіть за зберігання інтимних зображень на особистих пристроях. Зокрема, пропонується змінити статтю 301 КК України, щоб уникнути покарання дорослих людей за створення чи розповсюдження відео інтимного характеру.

“Ми не легалізуємо порно – воно вже давно легальне. Ба більше, кілька років держава отримує мільйони податків із платформ, таких як OnlyFans”, – додав Железняк.