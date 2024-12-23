Економіка

Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ
23 Грудня 2024 11:25
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У рамках програми розширеного фінансування (EFF) Україна отримала від МВФ транш у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Це вже шостий транш від Фонду, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти вже надійшли на рахунки України та будуть спрямовані на фінансування важливих бюджетних видатків.

Загалом, у рамках цієї програми, Україна отримала вже 9,8 мільярда доларів від МВФ. Шмигаль подякував МВФ за стійку підтримку України під час повномасштабної війни.

Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023-го і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить приблизно $122 мільярди.


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