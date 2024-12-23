Суспільство

Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок

23 Грудня 2024 11:34
читать на русском →
укрпошта
Укрпошта змінює тарифи на відправлення / Фото: mtu.gov.ua

З 1 січня 2025 року Укрпошта запроваджує нові тарифи на доставку посилок, які мають кардинально змінити підхід до ціноутворення. Вперше в історії компанії тарифи не будуть залежати від ваги відправлення.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За словами керівника Укрпошти, з нового року тариф буде визначатися виключно за об’ємом посилки, що є аналогом підходу таких світових лідерів, як FedEx чи UPS.

Укрпошта автоматизує сортування посилок / Фото: mtu.gov.ua

Нові тарифи на посилки – які переваги

Доступність: Укрпошта переглянула частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін. Тарифна лінійка забезпечить доступність послуг для всіх клієнтів: для тих, хто бажає заощадити, доступний «Базовий» тариф, а для тих, хто потребує швидкої доставки – «Пріоритетний».

Зручність: Вартість доставки буде фіксованою і легко прорахованою. Для визначення вартості клієнти зможуть використовувати стандартні коробки Укрпошти або пакувати свої відправлення, орієнтуючись лише на об’єм.

Чесність: Укрпошта відмовляється від тарифів, що залежать від ваги. Клієнти більше не будуть платити за зайву вагу, як це часто буває у випадку із традиційними тарифами. Замість цього встановлено вісім розмірів тарифів, що забезпечує прозорість і справедливість ціноутворення.

Сортування посилок на Укрпошті / Фото: mtu.gov.ua

Що ще треба знати про нові тарифи Укрпошти

  • Вага посилки буде все ще вказуватися при відправленні для внутрішнього контролю та забезпечення безпеки відправлень, а також для урахування можливих нестандартних вантажів.
  • Для нестандартних відправлень, наприклад, важких чи великих предметів, буде нараховуватися додаткова плата за ручну обробку – 50 гривень.

“Чи треба вказувати вагу при відправленні? Так. Перше, для контролю цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали. Друге, я розумію, що хтось може відправити гирі. Це ж перше, що всі питають, коли я кажу, що ми відмовляємось від ваги. Тож щоб гирі не впали на новорічні іграшки, ми будемо використовувати вагу в операційних процесах”, – написав Смілянський.

Як зазначили в компанії, зміни зумовлені завершенням переходу Укрпошти на роботизовані лінії сортування посилок, що має покращити якість та швидкість доставки.

Автоматизована сортувальна ліній на логістичному терміналі Укрпошти у Києві / Фото: mtu.gov.ua

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 13:46

КНДР наростила виробництво озброєнь для Росії, – WSJ
23 Грудня 2024 14:11

Зеленський закликав спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки прем’єра Фіцо з Кремлем
23 Грудня 2024 11:34

Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок
23 Грудня 2024 11:25

Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ
23 Грудня 2024 09:42

Атака російських дронів тривала добу: збито 47 БпЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки