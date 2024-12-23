Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок

З 1 січня 2025 року Укрпошта запроваджує нові тарифи на доставку посилок, які мають кардинально змінити підхід до ціноутворення. Вперше в історії компанії тарифи не будуть залежати від ваги відправлення.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
За словами керівника Укрпошти, з нового року тариф буде визначатися виключно за об’ємом посилки, що є аналогом підходу таких світових лідерів, як FedEx чи UPS.
Нові тарифи на посилки – які переваги
Доступність: Укрпошта переглянула частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін. Тарифна лінійка забезпечить доступність послуг для всіх клієнтів: для тих, хто бажає заощадити, доступний «Базовий» тариф, а для тих, хто потребує швидкої доставки – «Пріоритетний».
Зручність: Вартість доставки буде фіксованою і легко прорахованою. Для визначення вартості клієнти зможуть використовувати стандартні коробки Укрпошти або пакувати свої відправлення, орієнтуючись лише на об’єм.
Чесність: Укрпошта відмовляється від тарифів, що залежать від ваги. Клієнти більше не будуть платити за зайву вагу, як це часто буває у випадку із традиційними тарифами. Замість цього встановлено вісім розмірів тарифів, що забезпечує прозорість і справедливість ціноутворення.
Що ще треба знати про нові тарифи Укрпошти
- Вага посилки буде все ще вказуватися при відправленні для внутрішнього контролю та забезпечення безпеки відправлень, а також для урахування можливих нестандартних вантажів.
- Для нестандартних відправлень, наприклад, важких чи великих предметів, буде нараховуватися додаткова плата за ручну обробку – 50 гривень.
“Чи треба вказувати вагу при відправленні? Так. Перше, для контролю цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали. Друге, я розумію, що хтось може відправити гирі. Це ж перше, що всі питають, коли я кажу, що ми відмовляємось від ваги. Тож щоб гирі не впали на новорічні іграшки, ми будемо використовувати вагу в операційних процесах”, – написав Смілянський.
Як зазначили в компанії, зміни зумовлені завершенням переходу Укрпошти на роботизовані лінії сортування посилок, що має покращити якість та швидкість доставки.