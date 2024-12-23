За 10 днів росіяни здійснили понад 30 атак на банки, поштові відділення та поліцейські машини

З 13 до 22 грудня росіяни влаштували 34 підпали через “дії телефонних шахраїв”, підрахувала “Медіазона”.

Цілями паліїв були здебільшого банки і поліцейські машини, кілька підпалів сталися в поштових відділеннях і торгових центрах.

Першою атакою в нинішній хвилі підпалів став напад 13 грудня на будівлю військкомату в Єкатеринбурзі. 21-річний Дмитро Баранов перевів комусь три мільйони рублів, після чого його “змусили” кинути в будівлю кілька “коктейлів Молотова” для того, щоб повернути гроші. Молоду людину відправили в СІЗО у справі про теракт.

Велика частина підпалів припала на 20 і 21 грудня. “Медіазона” називає це другою за величиною хвилею таких нападів від початку війни Росії проти України. Уперше в якості цілей було обрано торгові центри та відділення пошти.

Загалом від початку війни, за підрахунками видання, відбулося щонайменше 156 таких атак. ФСБ стверджувала, що “шахраї в більшості випадків працюють із території України”.