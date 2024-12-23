Трамп погрожує захопити Панамський канал

Обраний президент США Дональд Трамп пригрозив, що США відновлять контроль над Панамським каналом, який Сполучені Штати 1999 року передали Панамі. Про це Трамп заявив, виступаючи 22 грудня на AmericaFest 2024 у Фініксі в Аризоні, пише Reuters.

“Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного дару (з боку США) не будуть дотримані, то ми зажадаємо, щоб Панамський канал був повернутий нам повністю, швидко і без питань”, – заявив Трамп, виступаючи перед прихильниками.

Трамп заявив, що Панама встановила надмірно високі тарифи за користування каналом, а Китай здійснює свій вплив на режим його роботи. Трамп пообіцяв, що не дозволить, щоб канал потрапив у “чужі руки”. Як зазначає Reuters, Китай не контролює канал і не управляє ним, але дочірня компанія гонконзької CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал.

Після виступу Трампа президент Панами Хосе Рауль Муліно опублікував у соцмережі X заяву, в якій повідомив, що незалежність Панами не підлягає обговоренню, а Китай ніяк не впливає на управління каналом.

“Кожен квадратний метр Панамського каналу і прилеглої території належить Панамі і буде належати їй і надалі», – сказав Муліно. У відповідь, як пише Reuters, Трамп заявив: “Це ми ще подивимося!”.

США побудували Панамський канал і управляли ним упродовж кількох десятиліть після відкриття в 1920 році. Сполучені Штати і Панама 1977 року підписали угоди, згідно з якими канал мав перейти під контроль Панами. Після кількох років спільного управління США передали канал під повний контроль Панами в 1999 році.