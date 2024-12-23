Політика

Дружина Башара Асада хоче розлучитися з ним і втекти в Лондон, – ЗМІ
23 Грудня 2024 12:22
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сирія
Асма Асад / Фото: Reuters

Дружина президента-втікача Сирії Башара Асада Асма подала на розлучення, стверджує турецьке видання Haberturk без посилання на джерела. За інформацією видання, Асмі Асад нібито не подобаються умови життя в Москві і вона хоче виїхати до Лондона. 

Haberturk пише, що дружина Асада запросила “спеціальний дозвіл” на виїзд із Москви. За даними турецького ЗМІ, Асаду заборонено залишати Москву. 

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що інформація про обмеження пересувань Асада і плани його дружини розлучитися з ним не відповідає дійсності.

Асма Асад народилася і виросла в Лондоні. У Великій Британії вона працювала інвестиційним банкіром в американському банку JP Morgan. Вона вийшла заміж за Башара Асада 2000 року. Крім громадянства Сирії, у Асми є британський паспорт. 

Financial Times писала, що Асма через посередників контролювала цілі сектори сирійської економіки – телекомунікації, нерухомість, банки, торгівлю. За даними видання, економіка країни була поділена між Башаром Асадом, його молодшим братом Махером і Асмою.


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