Лукашенко знову висунувся на посаду президента

Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка кандидатом у президенти.

Передвиборча агітація триватиме з 1 по 25 січня 2025 року, а голосування заплановано на 26 січня.

Нагадаємо, що попередні вибори 2020 року викликали масштабні протести через звинувачення у фальсифікаціях.

Тоді ЦВК оголосила Лукашенка “переможцем” із результатом понад 80% голосів, проте значна частина суспільства і міжнародні організації заявили про фальсифікацію виборів, звинувачуючи владу у масштабних порушеннях.