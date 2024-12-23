Політика

Лукашенко знову висунувся на посаду президента
23 Грудня 2024 12:04
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білорусь, лукашенко
Олександр Лукашенко / Фото: Reuters

Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка кандидатом у президенти.

Передвиборча агітація триватиме з 1 по 25 січня 2025 року, а голосування заплановано на 26 січня.

Нагадаємо, що попередні вибори 2020 року викликали масштабні протести через звинувачення у фальсифікаціях.

Тоді ЦВК оголосила Лукашенка “переможцем” із результатом понад 80% голосів, проте значна частина суспільства і міжнародні організації заявили про фальсифікацію виборів, звинувачуючи владу у масштабних порушеннях.


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