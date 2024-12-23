Кримінал

На Львівщині судитимуть посадовця, який відправив за кордон 27 ухилянтів

23 Грудня 2024 12:09
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дбр, ухилянти
Пункт пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею / Фото: Державна митна служба України

Завершено розслідування діяльності заступника начальника одного з відділень пункту пропуску “Краківець” Держприкордонслужби та інспектора, які допомагали незаконно виїхати за кордон чоловікам призовного віку. Встановлено, що до Польщі виїхали 27 чоловіків з фейковою інвалідністю.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець допомагав безперешкодно перетнути кордон громадянам з підробленими посвідченнями про III групу інвалідності.

“Він особисто зустрічав автомобілі з такими «клієнтами», скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору, який не був обізнаний зі злочинними намірами свого начальника”, – розповіли в ДБР.

Посадовець запевняв підлеглого, що ці громадяни перебувають на контролі у вищого керівництва і “потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон”. Після таких інструкцій інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону й чоловіки законно виїжджали до Польщі.

З травня по червень за такою схемою за кордон потрапили 27 громадян призовного віку.

Що загрожує посадовцю ПП “Краківець”

Заступника начальника відділення пункту пропуску обвинувачують в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Його відсторонено від виконання обов’язків та переведено на інше місце служби.

Інспектор пункту пропуску сприяв проведенню розслідування та підписав угоду про визнання винуватості у несанкціонованій зміні інформації (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).


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