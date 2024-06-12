Кримінал

СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ворожі удари по Харкову
12 Червня 2024 10:40
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сбу, харків
Затримання зловмисниці / СБУ

СБУ затримала мешканку Харкова, яка коригувала ворожі удари по місту. 

Про це повідомляє СБУ.

За даними Служби безпеки, жінка намагалася встановити і передати ворогу дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців Харкова. Також вона збирала інформацію про наслідки російських атак.

Зазначається, що фігурантка сама вийшла на ворожий телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Окрім того, вона давала поради як воювати проти України і закликала до захоплення Харкова.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.


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