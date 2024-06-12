СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ворожі удари по Харкову

СБУ затримала мешканку Харкова, яка коригувала ворожі удари по місту.

Про це повідомляє СБУ.

За даними Служби безпеки, жінка намагалася встановити і передати ворогу дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців Харкова. Також вона збирала інформацію про наслідки російських атак.

Зазначається, що фігурантка сама вийшла на ворожий телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Окрім того, вона давала поради як воювати проти України і закликала до захоплення Харкова.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.