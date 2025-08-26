СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти та обстріли Києва

Служба безпеки затримала у Києві 36-річну агентку ФСБ, яка збирала дані про охорону військових і адмінбудівель. Розвіддані російські спецслужби мали використати для підготовки нових російських обстрілів та терактів у столиці.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисницю затримали, коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії. Жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи.

Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва. Надалі ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України.

“Агенткою виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ. У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на “евакуацію” до Росії через треті країни”, — розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої поплічниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.