        Кримінал

        СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти та обстріли Києва

        Галина Шподарева
        26 Серпня 2025 12:12
        читать на русском →
        Затримання агентки РФ у Києві / Фото: СБУ
        Служба безпеки затримала у Києві 36-річну агентку ФСБ, яка збирала дані про охорону військових і адмінбудівель. Розвіддані російські спецслужби мали використати для підготовки нових російських обстрілів та терактів у столиці.

        Про це повідомили в СБУ.

        Зловмисницю затримали, коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії. Жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи.

        Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва. Надалі ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України.

        “Агенткою виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ. У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на “евакуацію” до Росії через треті країни”, — розповіли в СБУ.

        Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої поплічниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ.

        Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

        Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

        Листування затриманої агентки РФ / Фото: СБУ

