СБУ затримала російського агента, який збирав дані для ударів по Одесі

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який готував координати для нової серії повітряних ударів по Одесі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник намагався виявити та передати ворогу координати радіолокаційних станцій Збройних сил України, щоб обійти українську ППО під час атаки. Для цього він встановлював приховані камери, зокрема одну замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ.

Листування ворожого агента / Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігуранта та затримала його. Під час обшуків вилучили відеокамери з флеш-носіями, мобільний телефон і сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку.

Агентом виявився 21-річний місцевий безробітний. Йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.