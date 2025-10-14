СБУ затримала російського агента, який скоригував удар по Харкову 5 червня 2025 року

Служба безпеки затримала ще одного російського агента у Харкові. Він коригував повітряні атаки рашистів по Силах оборони у прифронтовому місті, повідомив представник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула у Facebook.

Як встановило розслідування, за координатами фігуранта 5 червня цього року ворог здійснив масований удар по обласному центру.

Тоді окупанти атакували місто російськими дронами-камікадзе «Герань-2».

Після нічної атаки рф агент обходив місця «прильотів», щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт своєму кураторові з рф.

За даними слідства, коригувальником виявився 48-річний працівник місцевої СТО, який потрапив до уваги окупантів через Телеграм-канал, де шукав «швидкі заробітки».

Виконуючи ворожі завдання, фігурант майже щодня об’їжджав місто велосипедом і намагався виявити об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники.

Кіберфахівці СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він вдома узагальнював нові координати потенційних «цілей».

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, вночі 5 червня Харків опинився під ударами російських військ: спочатку було влучання ракети, згодом — “Шахедів”. Два з них влучили у житлові будинки, почалися пожежі. Люди поранень не зазнали, але 18 людей мали гостру реакцію на стрес, серед них — четверо дітей.