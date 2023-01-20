СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по інфраструктурі Ізмаїла

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного зрадника у результаті спецоперації в Одеській області.

Як повідомили в СБУ, поплічником агресора виявився посадовець одного з підприємств Ізмаїльського річного порту, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник російських спецслужб.

За вказівкою окупантів агент збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території міста.

Насамперед його цікавили локації електропідстанцій та інших міських об’єктів енергетики.

Крім цього розвідував місця базування українських блокпостів. Під час прихованого спостереження вивчав їхнє фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість задіяного особового складу.

Також він передавав ворогу відомості щодо специфіки захисту та особливостей діяльності місцевого річпорту.

Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

“Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих даних.

Встановлено, що російський агент мав передати розвіддані своєму куратору у вигляді електронних координат та фотоматеріалів через анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами законспірованого листування з ворогом”, – йдеться у повідомленні спецслужби.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.