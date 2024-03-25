Суспільство

СБУ затримала працівника ФСБ, який хотів влаштуватись на роботу до Нацполіції

25 Березня 2024 12:35
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сбу, поліція
Затримання ворга / CБУ

Служба безпеки України у Київській області агента ФСБ, який намагався влаштуватися до Нацполіції, щоб шпигувати за «Гвардією наступу».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У разі зарахування у Нацполіцію зрадник сподівався отримати більше можливостей для збору даних про особовий склад і переміщення військової техніки Збройних сил України.

Інформація була потрібна для підготовки повітряних атак росіян на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій на передовій.

За даними слідства, щоб впевнитись у спроможності агента, ФСБ дала йому тестове завдання – доручила розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та госпіталів, а також оборонних заводів.

Також він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ. Щоб виконати завдання, зловмисник використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на фронті.

Співробітники СБУ покроково документували дії російського агента і на фінальному етапі спецоперації затримали його у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.

За даними слідства, затриманим виявився житель Броварського району, якого наприкінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ РФ. Його особа вже встановлена.

У поле зору зрадник потрапив через прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.

Для виконання ворожих вказівок він об’їжджав місцевість, де фіксував координати потрібних об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.

За співпрацю із загарбниками фігурант одержував гроші на банківську картку.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами листування з ФСБ.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


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