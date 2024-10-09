Кримінал

СБУ затримала мешканця Покровська, підозрюваного у співпраці з РФ 
9 Жовтня 2024 10:50
читать на русском →
покровськ, сбу
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ затримала 23-річного жителя Покровська, який співпрацював з РФ та корегував ракетні атаки.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігурант розвідував локації Сил оборони та коригував ворожі повітряні атаки на Донеччині та в Сумах. Зокрема, його цікавили координати українських військ на Покровському напрямку.

“ФСБ завербувала його через так звану «медову пастку», коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств. На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби й запропонувала познайомитися “поближче””, – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що дівчина згодом відправила фігуранта обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони та звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

За словами правоохоронців, ФСБ згодом відправила підозрюваного на Сумщину, щоб відслідкувати роботу української ППО на прикордонні з РФ. Для цього чоловік орендував квартиру в обласному центрі та обладнав там спостережний пункт.

На підвіконні оселі фігурант встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на Суми, кажуть у СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Жовтня 2024 12:18

Засідання контактної групи “Рамштайн” перенесли
9 Жовтня 2024 11:24

Рада заборонила мобілізацію до 25 років 
9 Жовтня 2024 10:50

СБУ затримала мешканця Покровська, підозрюваного у співпраці з РФ 
9 Жовтня 2024 10:28

Атака Шахедів на Одещину: поранено 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
9 Жовтня 2024 10:10

У депутатки на Хмельниччині знайшли понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки