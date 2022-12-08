СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп’янської РДА Харківської області, яка під час окупації району підтримала загарбників, повідомляє СБУ.

За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була «заступником керівника» Курилівської громади.

Перебуваючи на «посаді», виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора.

Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

Після звільнення регіону колаборантка втекла до Києва, де намагалася оформити документи як переселенка, і після цього виїхати до Євросоюзу.

Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали.