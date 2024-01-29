Суспільство

СБУ затримала інформаторку спецслужб РФ на Миколаївщині

29 Січня 2024 10:59
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сбу, миколаїв

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну інформаторку спецслужб РФ, яка розвідувала місця базування Сил оборони у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед основних завдань фігурантки було виявлення та передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти Збройних сил України.

Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ.Також вона “втемну” використовувала знайомих, у яких розпитувала необхідну інформацію під виглядом довірливих розмов.

Отримані відомості російська інформаторка надсилала загарбникам через анонімний чат у популярному месенджері.

У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності. Після цього українська спецслужба покроково документувала всі злочинні дії фігурантки та затримала її на спробі виконання нового розвідзавдання.

Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ.

За даними слідства, затриманою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона робила дописи у соцмережах на підтримку загарбників та захоплення частини території України.

Таким чином, жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


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