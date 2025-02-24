Кримінал

СБУ затримала айтішника, який донатив на армію РФ та чекав на захоплення Харкова
24 Лютого 2025 14:00

У Харкові Служба безпеки затримала місцевого жителя, який підтримав збройну агресію РФ, розповсюджував кремлівську пропаганду та чекав на захоплення міста.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як повідомили правоохоронці, 56-річний харків’янин, який займався фрілансом у сфері IT- послуг, для поширення ворожої пропаганди використовував російські Telegram-канали.

Зловмисник розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляв кремлівський режим та виправдовував повномасштабне вторгнення РФ. Зокрема, у своїх дописах чоловік вихваляв російських військових, називав їх “своїми”, а також донатив на армію РФ.

“Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання ворожого прибічника, де виявили мобільний телефон та ноутбук з матеріалами ворожої пропаганди”, – розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.

СБУ затримала у Харкові айтівця-пропагандиста / Фото: СБУ

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