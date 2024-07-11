СБУ затримала агента ФСБ на Буковині 

СБУ і Нацполіція затримали агента ФСБ, який шпигував під “прикриттям” кур’єрської доставки.

Про це повідомили у відомстві.

За даними спецслужби, в результаті спецоперації в обласному центрі затримали агента ФСБ. Він готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів.

“Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт. Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни. Діючи “під прикриттям” кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали на гарячому, коли він готував агентурний “звіт” до ФСБ. Поплічником агресора виявився місцевий житель, ідейний прихильник рашизму.

“У поле зору окупантів він потрапив через свого знайомого з РФ, який співпрацював з ФСБ. Також зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Під час таких ефірів зловмисник виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів. При обшуках у помешканні затриманого вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності”, – зазначили в СБУ.

Буковинцю оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ) та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

В Офісі генпрокурора уточнили, що житель Чернівецької області, підтримуючи повномасштабне вторгнення, свідомо шукав контакти з представниками РФ. “Так званого “куратора” чоловік знайшов у одному з месенджерів. Під час переписки він пристав на пропозицію представника рф на постійній основі надавати ворогу інформацію про розташування військових та стратегічних об’єктів у Чернівцях. Підозрюваний надсилав “замовнику” відеофайли з необхідними координатами будівель сектору безпеки, оборони та закладів охорони здоров’я. За інформацію отримував грошову винагороду на крипто гаманець”, – додали в Офісі генпрокурора.