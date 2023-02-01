Економіка

СБУ викрила масштабні схеми привласнення на “Укрнафті” та “Укртатнафті”

1 Лютого 2023 14:21
48
коломойський

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» – нафтопереробною.

У листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».


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