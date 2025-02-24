Кримінал

СБУ викрила двох кліриків УПЦ (МП), які вихваляли Путіна
24 Лютого 2025 16:23
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Затримання священника УПЦ МП / Фото: СБУ
Затримання священника УПЦ МП / Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала антиукраїнську діяльність двох священнослужителів Української православної церкви (московського патріархату), які очолювали храми в Житомирській та Вінницькій областях.

Клірики поширювали проросійську пропаганду під час розмов із парафіянами, а також у соцмережах та месенджерах, повідомляє СБУ.

На Житомирщині підозру отримав протоієрей однієї з церков, який підтримував політику Кремля, а також публічно принижував представників єврейського народу.

На Вінниччині фігурантом став ієромонах, який закликав до захоплення Києва та інших українських міст, залишаючи відповідні коментарі під прокремлівськими публікаціями.

Під час обшуків у священників вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Їм повідомили про підозру за статтями:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1, 2 ст. 110 ККУ),
  • порушення рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою (ч. 1 ст. 161 ККУ),
  • виправдовування російської агресії та глорифікація її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ).

Священнослужителям загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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