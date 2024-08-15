Кримінал

СБУ викрила ділка, який поставляв для ЗСУ браковані FPV-дрони
15 Серпня 2024 17:36
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сбу
FPV-дрони / Фото: СБУ

Правоохоронці заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БпЛА для Сил оборони.

Як повідомляє СБУ, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

“На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тис. FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину”, – йдеться у повідомленні.

Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА.

“Накрутка” на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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