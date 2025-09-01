        Кримінал

        СБУ встановила причетність Рамзана Кадирова до нових воєнних злочинів: що інкримінують голові Чечні

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 17:27
        Рамзан Кадиров / Фото: t.me/RKadyrov_95
        Служба безпеки зібрала докази нових воєнних злочинів голови Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова. Встановлено, що Кадиров причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

        Про це повідомили в СБУ.

        За даними слідства, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм підлеглим не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Розпорядження Кадирова було адресовано командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.

        “Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як живий щит проти дронових атак з боку Сил оборони”, — розповіли в СБУ.

        Як зазначили у Службі безпеки, такі заяви є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

        Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

        Нагадаємо, у серпні 2022 року слідчі СБУ кваліфікували дії Кадирова як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України.


