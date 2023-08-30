Суспільство

СБУ влаштувала “бавовну” колаборантам на Запоріжжі

30 Серпня 2023 10:21
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сбу, запоріжжя

Служба безпеки України вдарила безпілотниками по колаборантах, які зібралися проводити нелегітимні російські “вибори” на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це пише УП.

Українські БПЛА відпрацювали по так званій “виборчій дільниці” в тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська в той момент, коли там проходив збір так званих “голів дільничних виборчих комісій” усього району.

На зустріч, за даними співрозмовника УП, зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадировці.

“Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів “підкорегувала” плани окупантів.

Атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених.


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