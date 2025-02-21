СБУ та Нацполіція зірвали теракти агентурної групи РФ на Київщині

Служба безпеки України та Нацполіція зірвали плани російських спецслужб щодо серії терактів на Київщині. У ході спецоперації затримано агентурну пару, яка за завданням ФСБ готувала серію підривів.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Метою диверсантів були приміщення місцевих відділів поліції, ТЦК та прокуратури. Агенти отримали від ФСБ право самостійно обрати першу ціль, однак завдяки превентивним діям СБУ їм не вдалося реалізувати задум.

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно завербувала двох безробітних мешканців Київщини – 27-річного наркозалежного та його співмешканку, які шукали швидкого заробітку.

Диверсанти оселилися в одному з хостелів поблизу столиці, де таємно виготовляли саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для цього вони закупили хімічні компоненти, уражаючі елементи (болти, цвяхи, алюмінієву стружку), а також вогнегасник для маскування вибухівки.

Хімічні компоненти та уражаючі елементи для виготовлення вибухівки / Фото: СБУ

Після завершення роботи агенти мали повідомити ФСБ про готовність і отримати координати для закладання вибухового пристрою.

СБУ заздалегідь вийшла на слід підозрюваних, задокументувала їхню співпрацю з ФСБ і затримала в момент виготовлення вибухівки.

Затриманим оголошено підозру за статтями ККУ:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 – підготовка теракту за попередньою змовою,

ч. 2 ст. 263-1 – незаконне виготовлення вибухових речовин.

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.