Політика

СБУ та ГУР скоординували нові спецоперації проти агресора

23 Січня 2023 15:08
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розвідка, сбу

Керівники СБУ та ГУР МО обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України, повідомили в Службі безпеки.

Сьогодні очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР МО Кирило Буданов провели спільну робочу нараду. “І її наслідки будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств”, – йдеться у повідомленні.

«Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», – зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.


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