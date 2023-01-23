СБУ та ГУР скоординували нові спецоперації проти агресора

Керівники СБУ та ГУР МО обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України, повідомили в Службі безпеки.

Сьогодні очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР МО Кирило Буданов провели спільну робочу нараду. “І її наслідки будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств”, – йдеться у повідомленні.

«Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», – зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.