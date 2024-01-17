Кримінал

СБУ розслідує прослуховування журналістів проєкту “Bihus.Info”

17 Січня 2024 15:26
читать на русском →
сбу, журналіст

Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту “Bihus.Info”.

Як повідомляє СБУ, за даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

“На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин”, – зазначили в СБУ.

У мережі 16 січня опублікували приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту розслідувань Денис Бігус відреагував на повідомлення. Сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть “жорсткі кадрові зміни”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Січня 2024 15:05

Бронетехніка та дрони: Німеччина надала Україні черговий пакет допомоги
17 Січня 2024 15:26

СБУ розслідує прослуховування журналістів проєкту “Bihus.Info”
17 Січня 2024 15:15

ЗСУ вперше застосували одну з систем ППО проєкту FrankenSAM
17 Січня 2024 14:37

Гринкевичу повідомили про підозру у створенні злочинної організації
17 Січня 2024 12:45

У Башкортостані масові протести: після вироку суду активісту розпочалися сутички з ОМОН
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
усі думки