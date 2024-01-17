СБУ розслідує прослуховування журналістів проєкту “Bihus.Info”

Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту “Bihus.Info”.

Як повідомляє СБУ, за даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

“На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин”, – зазначили в СБУ.

У мережі 16 січня опублікували приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту розслідувань Денис Бігус відреагував на повідомлення. Сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть “жорсткі кадрові зміни”.