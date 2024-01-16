З’явилося відео, де співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики. На це відреагували Бігус і Юрчишин

У мережі 16 січня опублікували приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту розслідувань Денис Бігус відреагував на повідомлення. Сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть “жорсткі кадрові зміни”.

Відео з уживанням наркотиків та аудіозаписами розмов, де працівники Bihus.Info нібито домовляються про купівлю речовин, 16 січня з’явилося на YouTube-каналі інформаційного ресурсу “Народна правда”. В описі стверджується, що журналісти вживають наркотики на новорічному корпоративі, спеціально виїхавши для цього в заміський будинок під Києвом.

За кілька годин після оприлюднення цього відео журналіст Денис Бігус, засновник Bihus.Info, опублікував допис у Telegram та відео на YouTube, у якому сказав:

“Прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео – а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами”.

Бігус перепросив перед своєю аудиторією та сказав, що 16 січня усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Журналіст наголосив, що у заголовку відео, яке поширила “Народна правда”, присутня маніпуляція.

На ситуацію відреагував голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він підкреслив, що посвідчення журналіста не може бути підставою для порушення закону.

Водночас Юрчишин додав: “Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі. (…) Необхідно з’ясувати, хто і з якою ціллю шпигував та завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ”.

Спроба залякування журналіста-розслідувача Юрія Ніколова

Це вже друга інформаційна операція щодо журналістів-розслідувачів протягом кількох днів. Напередодні журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що у неділю, 14 січня, у його помешкання ломилися невідомі. Вони намагалися залякати журналіста та вимагали, щоб він ішов служити у військо. Самого Ніколова у цей час не було вдома. За його словами, невідомі налякали його літню матір.

Як заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, “провокація біля квартири Юрія Ніколова чітко вкладається у перешкоджання діяльності журналіста”.