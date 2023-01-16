СБУ розпочала проти депутата Держдуми РФ нове провадження

СБУ розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ, який особисто брав участь у бойових діях на сході України.

Як повідомили в СБУ, зібрані додаткові матеріали та розпочато нове кримінальне провадження щодо Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

З початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків «интернациональная бригада «Пятнашка»». Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних «ньюзмейкерів» Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту. Крім цього, розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії рф проти України. Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої «денацифікації» та знищення 2 млн українців. Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми про визнання Кремлем незалежності самопроголошених «Л/ДНР».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.