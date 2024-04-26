Суспільство

СБУ прокоментувала заяву керівника КДБ Білорусі про cпланований удар по київських лікарнях

26 Квітня 2024 19:40

СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що такі ІПСО вигідні Росії. Крім того, у відомстві кажуть, що “справжні терористи перебувають у Кремлі” та “обов’язково отримають покарання за всі свої злочини”.

“Білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором”, – йдеться у СБУ.

Водночас там додають, що нині тривають заходи, щоб запобігти негативним наслідкам навіть теоретичної загрози в умовах третього року повномасштабної війни.


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