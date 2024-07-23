Кримінал

СБУ повідомила про підозру очільнику “Медіахолдингу ДНР”
23 Липня 2024 14:00
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СБУ повідомила про підозру очільнику "Медіахолдингу ДНР" Черкашину

СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів кремля у тимчасово окупованому Донецьку

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Миколу Черкашина – керівника так званого “медіа-холдингу днр”, повідомляє пресслужба СБУ.

“На цій “посаді” він змінив зрадника Романа Беседіна, який очолював окупаційний інформресурс до липня 2023 року і отримав заочну підозру від слідчих СБУ. З того часу Черкашин управляє одним з ключових рупорів кремля на тимчасово захопленій частині території Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

До складу ворожого “медіа-холдингу” входить 24 онлайн- та друкованих видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини рашистів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Черкашину про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованих територіях України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.


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