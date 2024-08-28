СБУ повідомила про підозру 3-м проросійським агітаторам, серед яких блогер РПЦ та шкільна вчителька

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ.

Як повідомляє СБУ, усі троє фігурантів – мешканці Києва.

“Затримано вчительку однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму. Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вона називала війну РФ проти України “внутрішнім громадянським конфліктом”, а також виправдовувала злочини РФ, у тому числі удари по цивільній інфраструктурі.

Ще одним затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв Путіна. Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджері.

Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до Москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів.

Мова йде про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно “розганяє” наративи Кремля щодо збройної агресії РФ проти України.