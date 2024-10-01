СБУ оголосила підозри Пушиліну та двом спільницям за незаконну депортацію дітей до Росії

СБУ заочно повідомила про підозри “голові ДНР” Денису Пушиліну, а також його спільницям Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді у примусовій депортації щонайменше 31 української дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії. Дітей розмістили у пансіонаті, що належить до системи управління справами президента РФ Володимира Путіна.

Про це інформує СБУ.

Розслідування встановило, що керівництво з Москви про депортацію дітей виконав особисто Денис Пушилін, який підписав постанову №84, що дозволяла відправляти дітей на так зване “оздоровлення” до російських медичних і оздоровчих закладів. Виконання цього наказу Пушилін поклав на свою радницю Елеонору Федоренко та Світлану Майбороду, яка очолює “службу у справах сім’ї та дітей ДНР”.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії українських дітей перевезли до підмосковного пансіонату “Поляни”, який підпорядковується адміністрації президента Росії.

Серед депортованих було 16 хлопців і 15 дівчат, у тому числі троє дітей з Маріуполя, яких примусово забрали від батька, ув’язненого в Оленівській колонії. Також вивезли 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, а ще 9 дітей викрали з дитячих соціальних центрів у Шахтарську та Харцизьку.

Слідчі з’ясували, що дітей спершу звозили до Донецька, звідки автобусами везли до Ростова-на-Дону, а далі літаком до Москви. Після цього їх перемістили до заміського пансіонату, підпорядкованого адміністрації Путіна.

Частину дітей згодом передали на “виховання” російським родинам, зокрема одну дитину всиновила Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента РФ з прав дитини.

На основі нових доказів СБУ оголосила підозри Пушиліну, Федоренко та Майбороді за порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).