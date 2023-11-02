СБУ оголосила підозри лідеру та учасникам проросійської секти “АллатРа”

Служба безпеки та Національна поліція України повідомили про підозри керівництву та учасникам проросійської секти “АллатРа”, які публічно розповсюджували ідеї Кремля.

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що під виглядом “місіонерства” учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію Росії та публічно просували ідеї Кремля щодо створення “Союзу слов’янських народів” під керівництвом Москви. Підозрювані організували чітку ієрархічну структуру та власні представництва в кожному обласному центрі України.

Для поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів. Також вони запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі “ТікТок”, де публікували пропагандистські дописи та відео.

Крім цього, підозрювані агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі України.

Правоохоронці встановили, що ще у 2022 році лідери секти виїхали за кордон, маючи при собі підроблені документи про зняття з військового обліку. У Європі вони дистанційно продовжували керувати сектою в Україні. Також за період свого існування проросійська секта створила власні філії на території Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

“Під час обшуків в “осередках” секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Керівнику та учасникам секти планують повідомити про підозри:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.