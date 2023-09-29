СБУ оголосила підозру очільнику російської авіакомпанії

Служба безпеки України зібрала доказову базу на Юрія Великоклада — підсанкційного гендиректора російської авіакомпанії «223 льотний загін» Міноборони рф. За даними слідства, він надав літаки для перекидання російських найманців та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Посадовець організував переправлення дронів-камікадзе типу Shahed з Ірану до українського кордону, якими 3 липня окупанти атакували Суми, кажуть спецслужбовці.

Іранські дрони доставляли у рф на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

Окрім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років посадовець надав літаки для перекидання підрозділів російської приватної військової компанії «Вагнер» з Африки на війну в Україну. Надалі ці найманці мали брати участь у штурмах в районі Бахмута, зазначають у СБУ.

Для здійснення перельотів керівництво «вагнерівців» укладало угоди з авіакомпанією Великоклада. За 8 міжнародних авіарейсів ПВК витратила 56 млн російських рублів.

Для маскування контактів з льотним загоном підозрюваного «вагнерівці» використовували підконтрольні комерційні структури за межами рф.

Слідчі повідомили Великокладу про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.Наразі фігурант перебуває на території росії.